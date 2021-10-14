У четвер, 14 жовтня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розпустив нижню палату парламенту, щоб провести загальнонаціональні вибори 31 жовтня.

Про це повідомило японське інформаційне агентство Jiji Press.

Як сповіщалось, Фуміо Кісіда офіційно вступив на посаду нового прем’єр-міністра 4 жовтня. На новій посаді йому доведеться вирішувати низку складних проблем, серед яких – відновлення економіки після пандемії та загрози з боку Північної Кореї.

Японські ЗМІ повідомляли, що новий прем’єр-міністр має намір розпустити нижню палату парламенту, щоб здобути більшу підтримку завдяки новому іміджу Ліберально-демократичної партії та уряду.

У четвер, 14 жовтня, стало відомо, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда офіційно розпустив нижню палату. Термін повноважень нинішніх членів нижньої палати мав закінчитися 21 жовтня.

Після розпуску парламенту уряд офіційно, на позачерговому засіданні, оформить своє рішення про проведення виборів до нижньої палати 31 жовтня.

Офіційний період передвиборчої кампанії розпочнеться у вівторок, 19 жовтня.

Останні загальні вибори в нижню палату відбулися в жовтні 2017 року.