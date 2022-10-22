Про це повідомляє The Guardian.

За словами Фуміо Кісіда, якщо Росія застосує ядерну зброю, то це буде вважатися “ворожим актом проти людства”. Крім того, прем’єр-міністр країни, яка вже зазнавала удару ядерною бомбою назвав шантаж Володимира Путіна “глибоко тривожним”.

“Акт Росії щодо погрози застосуванням ядерної зброї є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятним”, – наголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

За даними видання, вже наступного року, у травні Фуміо Кісіда зустрічатиме лідерів країн G7 в Хіросімі – місті, куди у серпні 1945 року американські військові скинули ядерну бомбу.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що президент РФ Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення, здійснивши ядерне випробування на кордонах України.

Проте згодом речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Російська Федерація підтримує принцип того, що ядерну війну не має бути розв’язано.

Крім того, вона наголосила, що позиція Росії щодо умов застосування ядерної зброї не зазнала жодних змін, а також додала: “Ми неодноразово говорили й підтверджували це, у такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв’язана”.

Натомість Сполучені Штати посилюють розвідку та спостереження за Росією після ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Водночас Вашингтон побоюється, що перші ознаки можливого нападу можуть з’явитися надто пізно.