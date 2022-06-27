Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив про додаткові санкції проти Росії, серед яких – заборона на імпорт російського золота. Також він зауважив, що такі структури, як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй, не змогли достатньою мірою впоратися з нинішньою ситуацією.

Цитує прем’єр-міністра Японії японський мовник NHK.

Кішіда та інші лідери Групи семи обговорили дипломатичні питання та питання безпеки на саміті, який розпочався у неділю.

Прем’єр-міністр Японії торкнувся ситуації в Україні та сказав, що світ стоїть на роздоріжжі історії. Він наголосив: зараз цивілізація проходить перевірку на те, чи зможе вона підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах.

Кісіда Фуміо зазначив, що такі структури, як Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, не змогли достатньою мірою впоратися з нинішньою ситуацією.

Додаткові санкції щодо Росії, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Прем’єр-міністр також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткові 70 російських осіб і організацій, а також введе заборону на експорт до 90 організацій, пов’язаних з воєнною сферою.

Кісіда сказав, що Японія відкидає світ, у якому допускається будь-яка одностороння зміна статус-кво за допомогою сили, як-от вторгнення Росії в Україну. На думку видання, це послання прем’єр Японії спрямував у бік Китаю. Він пообіцяв бути відданим зміцненню міжнародного порядку на основі верховенства права. Кісіда Фуміо сказав, що інші країни не повинні виносити неправильні уроки з кризи в Україні.

Кісіда також згадав про низку вторгнень китайських урядових кораблів у японські води та односторонню розробку газового родовища в Східно-Китайському морі. Він повторив, що будь-які спроби в односторонньому порядку силою змінити статус-кво не можуть бути прийняті.