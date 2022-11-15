Очільник індійського уряд Нарендра Моді вважає, що Україна та Росія повинні відновити перемовини для дипломатичного завершення повномасштабної війни.

Про це він заявив під час свого виступу на саміті G-20, повідомляє The Guardian.

За словами Моді, він неодноразово наголошував на необхідності припинити бойові дії та відновити дипломатію. Він додав, що “тягар створення нового світового порядку для постковідного періоду«лежить на наших плечах”.

Індійський прем’єр зауважив, що необхідно “продемонструвати конкретну і колективну рішучість забезпечити мир, злагоду та безпеку у світі”.

Промова Моді підкреслила дедалі більшу роль, яку зараз відіграє Індія в геополітиці російсько-української війни. Маючи хороші стосунки як із Заходом, так і з Росією, Індію все частіше вважають можливим учасником мирних переговорів, якщо обидві сторони коли-небудь погодяться на них.

Індія утрималася від усіх голосувань в ООН, які засуджували російське вторгнення, і залишалася зовнішньо нейтральною.

Однак за лаштунками Моді підтримує постійний контакт із президентом РФ Володимиром Путіним, з яким, за його словами, у нього хороші стосунки, а Індія, як повідомляється, зіграла основну роль у переконанні Росії дозволити кораблям з українською пшеницею залишати порти, щоб полегшити глобальне продовольче забезпечення.

У вересні на зустрічі Моді з Путіним прем’єр-міністр Індії сказав російському президенту, що “зараз не час для війни”.

Індія наступного року головуватиме у G20 і прийматиме саміт. Моді зазначив, що ООН не змогла впоратися з деякими з найактуальніших викликів сьогодення, і тому “актуальність G20 стала більш значною”.