Сьогодні, 23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що партія танків Leopard 2, які Іспанія планує спорядити в Україну, збільшиться до 10 одиниць.

Про це повідомляє El Pais.

Зокрема Петро Санчес підтвердив заяву міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що Іспанія передасть Україні танки, але зауважив, що їх кількість зросте до 10 (раніше анонсувалося 6 – ред.).

“Іспанія надасть шість танків Leopard 2 А4. У найближчі тижні та місяці кількість танків збільшиться до 10. Цю допомогу ми надамо якомога швидше”, – заявив Педро Санчес під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Своєю чергою, президент Зеленський підтвердив заяву пре’мєр-міністра Іспанії щодо надання Україні танків Leopard.

“Сьогодні я отримав запевнення, що Іспанія передасть нам танки Leopard. Українські військові вже вчаться в Іспанії управляти цими танками. Розраховую, що такий старт українсько-іспанської співпраці доповниться й іншими рішеннями, що дадуть нам змогу якнайшвидше звільнити нашу батьківщину”, – зазначив президент України.

Відтак додав, що це вже другий візит Педро Санчеса в Україну за час повномасштабної війни.

“Обидва візити та наші перемовини є дійсно вагомими й посилюють дружні відносини та взаємодію всіх європейців”, – резюмував Володимир Зеленський.