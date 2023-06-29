Цієї суботи, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну. Символічно, що це буде у перший день головування Іспанії в Європейському Союзі.

Джерело: Офіс президента України.

“Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року”, – зазначив президент Зеленський.

За його словами, це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати.

“Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо. Мир не має альтернатив. Отже, максимальна єдність у Європі не має альтернатив”, – резюмував президент України.

Зазначимо, що нещодавно очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час конференції з відновлення України в Лондоні повідомив про надання Україні нової допомоги для оснащення українських шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

За його словами, уряд Іспанії пообіцяв виділити Україні 250 мільйонів євро.

“У тому числі затверджено і нове зобов’язання у розмірі €7 мільйонів. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених”, – відзначив Альбарес.

Водночас він додав, що країна мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Глава МЗС також наголосив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров’я, щоб допомогти у відновленні.