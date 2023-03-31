Про це повідомляє Reuters.
На пресконференції в Пекіні Санчес заявив, що він сказав Сі Цзіньпіну, що Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка містить у собі вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму Росією у 2014 році.
“Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення РФ в Україну”, – сказав прем’єр-міністр Іспанії. А також додав, що він “закликає Сі поговорити з президентом Зеленським”, щоб дізнатися з перших вуст про мирний план України.
Педро Санчес зазначив, що, на його думку, цей план закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним його повномасштабним вторгненням.
За даними Reuters, Санчес відмовився розповісти про те, що Сі відповів йому з цього приводу.
Нагадаємо, що минулого місяця міністерство закордонних справ Китаю, у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.
Як зазначили у китайському відомстві, вони презентують свій план щодо “політичного врегулювання української кризи”. Він складається з 12-ти пунктів, серед яких: повага до суверенітету всіх країн; відмова від менталітету холодної війни; припинення бойових дій; відновлення мирних переговорів; вирішення гуманітарної кризи; захист цивільного населення та військовополонених; підтримання безпеки атомних електростанцій; зниження стратегічних ризиків; сприяння експорту зерна; припинення односторонніх санкцій; підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачань; сприяння постконфліктній відбудові.
- Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.
- Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому, те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.
- Перший дипломат Китаю Ван І закликав Європу зіграти певну роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією, хоча США попередили, що пропозиції Пекіна фактично заморозять територіальні здобутки Кремля.