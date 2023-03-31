Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном висловив стурбованість щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликав китайського лідера до переговорів з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції в Пекіні Санчес заявив, що він сказав Сі Цзіньпіну, що Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка містить у собі вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму Росією у 2014 році.

“Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення РФ в Україну”, – сказав прем’єр-міністр Іспанії. А також додав, що він “закликає Сі поговорити з президентом Зеленським”, щоб дізнатися з перших вуст про мирний план України.

Педро Санчес зазначив, що, на його думку, цей план закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним його повномасштабним вторгненням.

За даними Reuters, Санчес відмовився розповісти про те, що Сі відповів йому з цього приводу.

Нагадаємо, що минулого місяця міністерство закордонних справ Китаю, у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.

Як зазначили у китайському відомстві, вони презентують свій план щодо “політичного врегулювання української кризи”. Він складається з 12-ти пунктів, серед яких: повага до суверенітету всіх країн; відмова від менталітету холодної війни; припинення бойових дій; відновлення мирних переговорів; вирішення гуманітарної кризи; захист цивільного населення та військовополонених; підтримання безпеки атомних електростанцій; зниження стратегічних ризиків; сприяння експорту зерна; припинення односторонніх санкцій; підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачань; сприяння постконфліктній відбудові.