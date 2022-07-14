Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Маріо Драгі заявив, що піде у відставку з посади прем’єр-міністра Італії, у четвер після того, як одна з партій його коаліції не взяла участь у вотумі довіри.

“Сьогодні ввечері я подам заяву про свою відставку президенту Італії”, – сказав Драгі. Також він додав, що коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує.

Вотум довіри став центром напруженості в уряді Драгі. Оскільки його партії готуються боротися між собою на національних виборах, які мають відбутися на початку 2023 року.

Через рішення партії “5 зірок” бойкотувати вотум довіри у четвер, Італія опинилася у політичній невизначеності.

Також Маріо Драгі наголосив на тому, що не хотів би очолити уряд без партії “5 зірок”. Адже ця партія здобула найбільшу підтримку на попередніх виборах у 2018 році. Проте з того часу вона втратила громадську підтримку.

Довідка. Вотум довіри у режимі парламентської демократії – голосування парламенту, на якому депутати вирішують, висловлювати чи ні свою довіру чинному урядові. Це голосування часто закінчується позитивно, оскільки чинні уряди переважно мають більшість у парламенті.

Вотум недовіри — вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроєкту уряду країни або окремого міністра.

Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.