Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Італії.

Маріо Драгі вирішив подати у відставку після того, як ключові союзники по коаліції бойкотували вотум довіри. У такий спосіб вони сигналізували про ймовірні дострокові вибори. Також видання Bloomberg зазначило про відновлення періоду невизначеності для Італії та Європи у такий критичний момент.

“Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті, знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов’язків”, – пише пресслужба канцелярії.

В Італії минулого тижня ключовий партнер коаліції партія “Рух п’яти зірок” бойкотувала вотум недовірі. Прем’єр-міністр у відповідь заявив, що він більше немає широкої підтримки, тому піде у відставку, якщо всі члени уряду єдності не заявлять йому про свою підтримку.

Політсили Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі приєдналися до “Руху п’яти зірок”. Так вони сигналізували, що відмовили Драгі. Зазначимо, що чинний прем’єр вже вдруге подавав прохання про відставку. Перше відхилив президент Серджо Матарелла, попросивши Маріо Драгі повернутися до парламенту.