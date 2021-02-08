Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в суді в Єрусалимі офіційно відкинув звинувачення у хабарництві і три звинувачення в шахрайстві і зловживанні довірою.

Про це повідомляє CNN.

Явка Нетаньягу до суду в понеділок стала другою з моменту офіційного початку судового розгляду у справі про корупцію в травні.

“Я підтверджую письмову заяву, передану суду від мого імені”, – сказав він, маючи на увазі свою заяву, яка надійшла до суду місяцем раніше. Там він стверджував, що не винен у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

Нетаньягу став першим чинним прем’єр-міністром Ізраїлю, який постав перед судом в якості обвинуваченого.

У самому серйозному випадку Нетаньягу звинувачується в просуванні регулюють пільг на суму понад 1 мільярд шекелів (понад 300 мільйонів доларів) на користь телекомунікаційної компанії “Безек”, контрольованої його другом-мільйонером Шауль Єлович. В обмін на це ізраїльський прем’єр отримав сприятливе висвітлення на новинному сайті, а також зміг впливати на формулювання в матеріалах і вибір сюжетів.

Крім того, Нетаньягу підозрюють в тому, що він приймав подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, будучи прем’єр-міністром.

Також слідство вважає, що Нетаньягу полягає в змові з власником газети “Едіот ахронот” Арнон Мозесом і в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета нібито друкувала про прем’єра позитивно забарвлені матеріали.

Біля суду зібралися десятки демонстрантів, які виступають проти Нетаньягу, багато хто ніс вже знайомі плакати з написом “Міністр злочинності”.

Його прихильники теж прийшли до суду. Один з них ніс плакат з написом: “Ти ніколи не залишишся один, Нетаньягу”.

У неділю ввечері прем’єр-міністр виступив із заявою, в якій закликав прихильників залишатися вдома через пандемію.

“Я знаю, що ви хочете дати мені сили перед обличчям помилкових справ проти мене. Але ми живемо під час мутацій [COVID-19], що поширюються по світу, навіть в Ізраїлі, тому для вашого здоров’я я прошу вас – не приходьте завтра”, – сказав він, додавши, що суд над ним є спробою перевороту зміщення його з посади.

“Всі розуміють, що це явна спроба повалити могутнього прем’єр-міністра і створити таким чином лівий уряд на чолі з [лідером опозиції Яіром] Лапідом”, – заявив він.

За ізраїльськими законами Нетаньягу не повинен йти у відставку, навіть за умови, що він знаходиться під судом. Він буде змушений покинути пост тільки в разі обвинувального вироку.