Про це повідомляє CNN.
Явка Нетаньягу до суду в понеділок стала другою з моменту офіційного початку судового розгляду у справі про корупцію в травні.
“Я підтверджую письмову заяву, передану суду від мого імені”, – сказав він, маючи на увазі свою заяву, яка надійшла до суду місяцем раніше. Там він стверджував, що не винен у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.
Нетаньягу став першим чинним прем’єр-міністром Ізраїлю, який постав перед судом в якості обвинуваченого.
У самому серйозному випадку Нетаньягу звинувачується в просуванні регулюють пільг на суму понад 1 мільярд шекелів (понад 300 мільйонів доларів) на користь телекомунікаційної компанії “Безек”, контрольованої його другом-мільйонером Шауль Єлович. В обмін на це ізраїльський прем’єр отримав сприятливе висвітлення на новинному сайті, а також зміг впливати на формулювання в матеріалах і вибір сюжетів.
Крім того, Нетаньягу підозрюють в тому, що він приймав подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, будучи прем’єр-міністром.
Також слідство вважає, що Нетаньягу полягає в змові з власником газети “Едіот ахронот” Арнон Мозесом і в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета нібито друкувала про прем’єра позитивно забарвлені матеріали.
Біля суду зібралися десятки демонстрантів, які виступають проти Нетаньягу, багато хто ніс вже знайомі плакати з написом “Міністр злочинності”.
Його прихильники теж прийшли до суду. Один з них ніс плакат з написом: “Ти ніколи не залишишся один, Нетаньягу”.
У неділю ввечері прем’єр-міністр виступив із заявою, в якій закликав прихильників залишатися вдома через пандемію.
“Я знаю, що ви хочете дати мені сили перед обличчям помилкових справ проти мене. Але ми живемо під час мутацій [COVID-19], що поширюються по світу, навіть в Ізраїлі, тому для вашого здоров’я я прошу вас – не приходьте завтра”, – сказав він, додавши, що суд над ним є спробою перевороту зміщення його з посади.
“Всі розуміють, що це явна спроба повалити могутнього прем’єр-міністра і створити таким чином лівий уряд на чолі з [лідером опозиції Яіром] Лапідом”, – заявив він.
За ізраїльськими законами Нетаньягу не повинен йти у відставку, навіть за умови, що він знаходиться під судом. Він буде змушений покинути пост тільки в разі обвинувального вироку.
- Влітку 2020 року у Єрусалимі тисячі протестантів 14 липня мітингували біля резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з вимогою його відставки.