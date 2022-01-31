Про це Джастін Трюдо повідомив у Twitter.
За його словами, вранці 31 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.
“Цього ранку отримав позитивний тест на COVID-19. Я почуваю себе добре і цього тижня буду працювати у віддаленому режимі”, – зазначив політик.
Трюдо додав, що буде дотримуватись всіх рекомендацій громадського здоров’я та закликав людей вакцинуватись від коронавірусу.
This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022
Варто зазначити, що за офіційними даними у Канаді з початку пандемії коронавірусної інфекції захворіло 3 036 011 громадян. З них 33 722 людей померли.
- Нагадаємо, що вчені знайшли ймовірну причину задишки після перенесеного коронавірусу.
- Також з 31 січня в Україні набирає чинності наказ про відсторонення від роботи нових категорій працівників, які не зробили щеплення проти COVID-19.
- Раніше виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.