Про це Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

За його словами, вранці 31 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.

Трюдо додав, що буде дотримуватись всіх рекомендацій громадського здоров’я та закликав людей вакцинуватись від коронавірусу.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022