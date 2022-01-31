Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо розповів, що отримав позитивний результат тест на коронавірусну інфекцію COVID-19, та поділився інформацією про своє самопочуття.

Про це Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

За його словами, вранці 31 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.

“Цього ранку отримав позитивний тест на COVID-19. Я почуваю себе добре і цього тижня буду працювати у віддаленому режимі”, – зазначив політик.

Трюдо додав, що буде дотримуватись всіх рекомендацій громадського здоров’я та закликав людей вакцинуватись від коронавірусу.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Варто зазначити, що за офіційними даними у Канаді з початку пандемії коронавірусної інфекції захворіло 3 036 011 громадян. З них 33 722 людей померли.