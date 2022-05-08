8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи посольства Канади в Києві.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трюдо оголосив, що Україні нададуть більше військової допомоги, зокрема камери безпілотників, супутникові знімки, стрілецьку зброю, боєприпаси та фінансування операцій з розмінування.

Прем’єр-міністр також заявив, що Канада скасовує торговельні мита на весь український імпорт, який надходить до Канади на наступний рік.

“Очевидно, що Володимир Путін несе відповідальність за жахливі військові злочини, і відповідальність має бути”, – зазначив Трюдо.

Коментар Трюдо прозвучав під час несподіваного візиту до України у вихідні дні, оголошеного його офісом у 8 травня вранці.