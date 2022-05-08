Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Трюдо оголосив, що Україні нададуть більше військової допомоги, зокрема камери безпілотників, супутникові знімки, стрілецьку зброю, боєприпаси та фінансування операцій з розмінування.
Прем’єр-міністр також заявив, що Канада скасовує торговельні мита на весь український імпорт, який надходить до Канади на наступний рік.
“Очевидно, що Володимир Путін несе відповідальність за жахливі військові злочини, і відповідальність має бути”, – зазначив Трюдо.
Коментар Трюдо прозвучав під час несподіваного візиту до України у вихідні дні, оголошеного його офісом у 8 травня вранці.
- Нагадаємо, 8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав місто Ірпінь на Київщині, аби на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, котрі вчиняли росіяни під час тимчасової окупації міста.
- Також до Києва з офіційним візитом прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.
- 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.