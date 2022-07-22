Прем’єр-міністр Джастін Трюдо висловив свої сумніви щодо надійності Росії, як партнера в угоді про експорт українського зерна із деблокованих портів.

Про це повідомляє CBC.

Трюдо заявив, що Канада співпрацюватиме з міжнародними партнерами для безпечного експорту зерна з українських силосів, проте залишається скептичною щодо надійності Росії в угоді щодо експорту мільйонів тонн зерна із заблокованих чорноморських портів: “Впевненість Канади в надійності Росії майже нульова”, — сказав Джастін Трюдо.

За його словами, країни G7 працюють так само наполегливо, як Туреччина, аби бути впевненими, що Україні не загрожуватиме російська атака внаслідок експорту продукції.

Він підтвердив, що лише Росія винна у глобальній продовольчій кризі, яку спричинила, вторгнувшись на територію мирного сусіда.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства. Зауважимо, що першим в межах деблокади може запрацювати Чорноморський порт, а перше судно із зерном, ймовірно, вирушить протягом чотирьох діб.