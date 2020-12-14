Про це повідомляється на сторінці уряду Есватіні в Facebook.
“Його Величність оголошує про сумну кончину Його Високоповажності прем’єр-міністра Амброза Мадвуло Дламіні”, – йдеться в повідомленні.
Про хворобу Дламіні повідомив 15 листопада. Спочатку він почувався добре і знаходився вдома, дотримуючись режиму самоізоляції, але потім його ушпиталили в лікарню сусідньої ПАР.
Амброз Мандвуло Дламіні – десятий прем’єр-міністр королівства Есватіні. Він займав пост глави уряду з жовтня 2018 року.
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