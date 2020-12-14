Прем'єр-міністр африканського Королівства Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні помер від ускладнень, викликаних коронавірусів COVID-19. Йому було 52 роки.

Про це повідомляється на сторінці уряду Есватіні в Facebook.

“Його Величність оголошує про сумну кончину Його Високоповажності прем’єр-міністра Амброза Мадвуло Дламіні”, – йдеться в повідомленні.

Про хворобу Дламіні повідомив 15 листопада. Спочатку він почувався добре і знаходився вдома, дотримуючись режиму самоізоляції, але потім його ушпиталили в лікарню сусідньої ПАР.

Амброз Мандвуло Дламіні – десятий прем’єр-міністр королівства Есватіні. Він займав пост глави уряду з жовтня 2018 року.