Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією. На його думку, таке відбувається через сповільнення війни в Україні.

Про це повідомило The Guardian.

Альбін Курті зазначив, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні. На півночі Косова етнічні серби, які становлять більшість, вже понад тиждень встановили барикади. Вони перешкоджають вільному пересуванню косовської влади. США та ЄС закликали демонтувати незаконні блокпости, але поки цього не сталося.

18 грудня пройшла зустріч великої групи членів “Народного патруля” та сербської націоналістичної організації, пов’язаної з російським воєнізованим угрупованням “Вагнер”. На сербському боці кордону Сербії та Косово вони погрожували зіткненнями з військами НАТО.

Раніше президент Сербії Александар Вучич скористався правом за резолюцією ООН попросити у НАТО дозволу надіслати тисячу поліцейських і військових. Глава держави заявив про необхідність захисту сербських громад. Ймовірно, запит було відхилено, але залишаються занепокоєння, що це може призвести до одностороннього рішення про розгортання військ.

Прем’єр Косово додав, що російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році. На його думку, напруженою ситуацію може скористатися Володимир Путін.

Також він погодився, щоб війська під керівництвом НАТО, відомі як KFOR, спробували переконати тих, хто на барикадах, відступити. За словами Альбін Курті, барикади є кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.

Зазначимо, що у липні цього року етнічні серби у Косово протестували через рішення влади перереєструвати з 1 серпня транспортні засоби та ідентифікаційні картки з сербських на косовські. Через мітинги уряд відтермінував рішення. Вже у грудні протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією. Інцидент стався на тлі зростання напруження між владою і сербською меншиною.