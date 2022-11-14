Про це повідомило Reuters.

Лі Кецян заявив про таке під час саміту Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі. Американський чиновник на умовах анонімності додав, що прем’єр Китаю докладно говорив про політику Китаю щодо України.

“Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі”, — сказав чиновник.

Представник США додав, що у Пекіні відчували “певний дискомфорт” через “безрозсудну риторику та активність з боку РФ”, хоча Москва продовжує бути формальним партнером Пекіну.

“Я думаю, також безперечно, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і навіть дещо збентежений ходом російської війни”, — сказав він.

На сьогодні запланована зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вони мають зустрітися перед Східноазіатським самітом.