Прем’єр-міністр Люксембургу розкритикував виключення патріарха Кирила зі санкційного списку ЄС

Про це повідомляє Reuters.
Сьогодні Європейський Союз офіційно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте не додав до санкційного списку патріарха Кирила. Раніше за його виключення зі списку виступала Угорщина.
Зокрема, її прем’єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що не підтримує запровадження санкцій Євросоюзом. Водночас він “не вірить” у політику санкцій, оскільки це нібито шкодить ЄС більше, ніж РФ.
Згодом прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель наголосив, що подібне рішення є “неприйнятним”.
Варто зазначити, що раніше Європейська комісія пропонувала заморозити активи патріарха Кирила.
- Нагадаємо, що Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.
- Також п’ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.
- Тим часом глава Російської православної церкви патріарх Кирило у неділю провів службу для російських солдатів, під час якої закликав їх захищати свою країну “так, як можуть лише росіяни” на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України з тисячами жертв серед мирного населення.