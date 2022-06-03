Прем’єр-міністр Люксембургу розкритикував виключення патріарха Кирила зі санкційного списку ЄС

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні Європейський Союз офіційно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте не додав до санкційного списку патріарха Кирила. Раніше за його виключення зі списку виступала Угорщина.

Зокрема, її прем’єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що не підтримує запровадження санкцій Євросоюзом. Водночас він “не вірить” у політику санкцій, оскільки це нібито шкодить ЄС більше, ніж РФ.

Згодом прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель наголосив, що подібне рішення є “неприйнятним”.

Варто зазначити, що раніше Європейська комісія пропонувала заморозити активи патріарха Кирила.