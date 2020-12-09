Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

За словами Бориса Харі, радника прем’єра, у Кіку були симптоми коронавируса, тому він вирішив здати тест на COVID-19. Тест виявився позитивним.

Тепер Кіку буде дистанційно виконувати свої обов’язки.

18 листопада в ефірі телепередачі Кіку повідомив, що з двох останніх складів кабміну (з міністрами Демпартії і без них) тільки у нього і двох міністрів ще не було коронавірусу.

Станом на 8 грудня, в Молдові у 1709 чоловік діагностували коронавірус. Таким чином, загальна кількість тих, що заразилися в країні з початку епідемії збільшилася до 119 204 особи. Також за останню добу 22 людини померли від ускладнень. У лікарнях 288 пацієнтів з COVID-19 знаходяться в украй важкому стані.

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.