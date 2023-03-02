Про це повідомило NewsMaker.

За словами прем’єра, керівництво країни намагається з’ясувати, чому Wizz Air не відчувала себе у безпеці, приймаючи це рішення. На його думку, країна зможе виправити ситуацію для подальшої роботи економічних агентів.

Дорін Речан зазначив, що ситуація сприятиме підвищенню конкурентоспроможності у галузі авіаперевезень.

“(У Wizz Air – ред.) не було причин для ухвалення такого рішення. Наприклад, Austrian чи Tarom продовжують працювати. Нині є інші проєкти, які потрібно розвивати. Ми продовжуємо підписувати угоди про повітряне сполучення з різними країнами, і зрештою впевнені, що конкуренція на ринку авіаперевезень у Молдові посилиться”, — сказав Речан.

Зазначимо, що WizzAir оголосив про призупинення рейсів 27 лютого. Компанія ухвалила це рішення у зв’язку з безпековими ризиками повітряного простору над Молдовою.

Згодом Орган цивільної авіації Молдови повідомив, що угорська компанія вирішила призупинити рейси через стурбованість ситуацією з безпекою молдовського повітряного простору.