Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Угорщина не повинна бути частиною Європейського союзу через прийняття нового закону про заборону "пропаганди гомосексуалізму" серед неповнолітніх.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше в цьому місяці парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє всі освітні матеріали і програми для дітей, які, як вважається, пропагують гомосексуальність, зміну статі і концепцію сексуальності, яка відрізняється від тієї, що присвоюється людині при народженні.

Цей крок викликав різку критику з боку правозахисних груп і опозиційних партій. В день його прийняття натовпи людей зібралися в Будапешті біля будівлі парламенту, щоб висловити протест проти законопроєкту.

Цей закон є одним з ряду розбіжностей в політиці, яку відстоює угорський лідер Віктор Орбан, безкомпромісний націоналіст, який раніше виступав проти ЛГБТК та іммігрантів.

“Для мене Угорщині більше немає місця в ЄС”, – сказав Рютте журналістам перед самітом ЄС в Брюсселі.

“Але, на жаль, в тій системі, яка у нас є, я не можу зробити це самостійно, але [з] 26 іншими державами-членами це потрібно робити крок за кроком”, – додав він.

Прибувши на саміт, Орбан рішуче відстоював нове законодавство.

Але у вівторок 14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку заклопотаність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також засудила законопроєкт.

“Документ явно дискримінує людей за ознакою їх сексуальної орієнтації. Це суперечить усім цінностям, фундаментальним цінностям Європейського Союзу, і це людська гідність, це рівність і основні права людини”, – сказала вона.