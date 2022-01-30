Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Україні потрібні не тільки дипломатичні жести. Політик заявив, що Польща готова надати реальну допомогу Києву.

“У світлі загрози для суверенітету України потрібними є не лише дипломатичні жести, але й реальна допомога. Ми готові її надати нашому сусідові. І про це я говоритиму у вівторок у Києві”, – наголосив польський прем’єр-міністр.

Зокрема на зустрічі планують порушити багато питань двосторонніх відносин. Польський прем’єр-міністр висловив підтримку із захистом незалежності й територіальної цілісності України. Це буде перший візит Матеуша Моравецького на посаді, яку він обіймає з 2017 року. Проте Денис Шмигаль зустрічався з колегою торік під час Економічного форуму у польському Карпачі.

“Але на сьогодні найважливішою є підтримка нашого сусіда і захист його незалежності і територіальної цілісності. Саме тому я їду до Києва”, — заявив Моравецький.

Зазначимо, що Польща ухвалила резолюцію на підтримку України. Разом із нею нижня палата Національної Асамблеї, яка представляє законодавчу владу держави, звернулася до країн НАТО та ЄС з тим, щоб Києву надали всіляку допомогу. Також 28 січня усі політичні сили Польщі висловили підтримку Україні у протидії агресивним намірам РФ.