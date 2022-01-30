Про це повідомляє Польська агенція друку (РАР).

Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Україні потрібні не тільки дипломатичні жести. Політик заявив, що Польща готова надати реальну допомогу Києву.

“У світлі загрози для суверенітету України потрібними є не лише дипломатичні жести, але й реальна допомога. Ми готові її надати нашому сусідові. І про це я говоритиму у вівторок у Києві”, – наголосив польський прем’єр-міністр.

Зокрема на зустрічі планують порушити багато питань двосторонніх відносин. Польський прем’єр-міністр висловив підтримку із захистом незалежності й територіальної цілісності України. Це буде перший візит Матеуша Моравецького на посаді, яку він обіймає з 2017 року. Проте Денис Шмигаль зустрічався з колегою торік під час Економічного форуму у польському Карпачі.

“Але на сьогодні найважливішою є підтримка нашого сусіда і захист його незалежності і територіальної цілісності. Саме тому я їду до Києва”, — заявив Моравецький.

Зазначимо, що Польща ухвалила резолюцію на підтримку України. Разом із нею нижня палата Національної Асамблеї, яка представляє законодавчу владу держави, звернулася до країн НАТО та ЄС з тим, щоб Києву надали всіляку допомогу. Також 28 січня усі політичні сили Польщі висловили підтримку Україні у протидії агресивним намірам РФ.