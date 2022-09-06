російсько-українська війна
17:04 У Києві через пожежі знову спостерігається погіршення якості повітря: найзабрудненіші райони
17:01 На Ізюмському напрямку загинув австралійський доброволець — ABC News
16:22 40 днів теракту в Оленівці: родичі вимагають розслідування трагедії від міжнародних експертів
15:59 Обстріл Кривого Рогу: пожежу на нафтобазі локалізовано, жертв немає
15:57 В Україні 236 дітей зникли безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
15:15 Прем’єр-міністр Польщі вважає фінансову допомогу ЄС для України недостатньою
15:13 Як виглядає знищений понтонний міст окупантів через річку Інгулець: фото
15:05 Євросоюз має способи навчитися жити з меншою кількістю газу – Reuters
15:02 Міжнародні резерви України зросли на 13,6%
14:16 «Слуги» пропонують цензурувати телеканал «Рада» та не висвітлювати діяльність парламенту
14:10 В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за тиждень виявлено понад 16 тисяч нових випадків
14:08 МАГАТЕ має сьогодні оприлюднити звіт про ситуацію на Запорізькій АЕС
14:07 Вступила у змову з окупантами: за державну зраду судитимуть суддю з Харківщини
13:38 В Україні арештували майно підприємств на понад 1 млрд грн, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ
13:28 У Генштабі ЗСУ прокоментували новину про те, що Росія закуповує озброєння у КНДР
13:26 Російськомовна пасажирка вдарила маленьку українку в літаку. Справу передали поліції
13:17 Ердоган звинуватив європейські санкції проти РФ в енергетичній кризі — The Guardian
13:10 У Маріуполі протягом вересня окупанти планують провести «першу хвилю мобілізації»
13:00 Завдяки продажу енергоносіїв РФ отримала більше коштів, аніж витратила на повномасштабну війну проти України – CREA
12:42 ЗСУ знищили 5 ворожих ракет Х-101 та один «Алігатор»
12:35 У Верховній Раді запропонували звільняти колаборантів з роботи
12:20 «Лейпциг» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів онлайн
12:13 Польський Нацбанк припиняє обмін гривні на злотий
12:11 Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків так званої «ЛНР» — ОВА
11:47 Удар по багатоповерхівці Харкова: з-під завалів врятували трьох осіб
11:38 Жителю Умані присудили 12 років ув’язнення через співпрацю з російською розвідкою
11:08 В Україні вимагають гуманітарний коридор із територій навколо окупованої росіянами ЗАЕС
10:35 На підприємствах Луганщини «мобілізованих» мешканців «ЛНР» замінюють росіянами — Гайдай
10:17 У РФ розраховують, що IKEA не піде з російського ринку остаточно
10:15 Обстріл Кривого Рогу: окупанти поцілили у нафтобазу
09:53 Вранці окупанти обстріляли Харків: влучили у житлову багатоповерхівку
09:46 Донеччина: росіяни знищили ракетами гімназію в Кураховому, є поранені
09:45 Недостатня кількість БПЛА погіршує тактичну обізнаність російських військових в Україні – британська розвідка
09:27 Внаслідок російської агресії в Україні загинули 382 дитини, понад 741 отримали поранення
08:59 Військові РФ вдарили по Кривому Рогу
08:46 На ЗАЕС навмисно вимкнули останню лінію електропередачі, аби загасити пожежу — МАГАТЕ

Прем’єр-міністр Польщі вважає фінансову допомогу ЄС для України недостатньою

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні €9 млрд, наголосивши, що росіяни можуть спробувати "заморити Україну голодом", а також анонсував свій ймовірний візит в Україну.

Вівторок, 6 вересня 2022, 15:15
Підтримати

Про це повідомляє польське радіо “RMF FM”.

“Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, я закликаю вас виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро”, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, президент РФ Володимир Путін, як і Росія, є ненаситною імперією, яка вміє лише завойовувати інші країни. Також глава уряду зазначив, що, ймовірно, незабаром поїде в Україну.

За його словами, Росія може спробувати “заморити Україну голодом”: “Це може бути наступний план Путіна”. Він зауважив, що діяти треба всупереч намірам російського лідера, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку столиця РФ, ймовірно, виробила як чергову спробу атаки України та дестабілізації Європейського Союзу.

Він ствердив, що кожні кілька днів спілкується з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем: “Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну”, — додав Моравецький.

Теги: Європейський Союз, війна, Європейський Союз, ЄС, Матеуш Моравецький, Польща, російська агресія, російсько-українська війна, фінансова підтримка України

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook