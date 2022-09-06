Прем’єр-міністр Польщі вважає фінансову допомогу ЄС для України недостатньою

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні €9 млрд, наголосивши, що росіяни можуть спробувати "заморити Україну голодом", а також анонсував свій ймовірний візит в Україну.

Про це повідомляє польське радіо “RMF FM”.

“Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, я закликаю вас виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро”, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, президент РФ Володимир Путін, як і Росія, є ненаситною імперією, яка вміє лише завойовувати інші країни. Також глава уряду зазначив, що, ймовірно, незабаром поїде в Україну.

За його словами, Росія може спробувати “заморити Україну голодом”: “Це може бути наступний план Путіна”. Він зауважив, що діяти треба всупереч намірам російського лідера, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку столиця РФ, ймовірно, виробила як чергову спробу атаки України та дестабілізації Європейського Союзу.

Він ствердив, що кожні кілька днів спілкується з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем: “Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну”, — додав Моравецький.