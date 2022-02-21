Про це він заявив на сторінці у Facebook.
Матеуш Моравецький назвав рішення про визнання незалежності ОРДЛО остаточною відмовою від діалогу та кричущим порушенням міжнародного права.
Він констатував, що це ніщо інше, як акт агресії проти України. Матеуш Моравецький наголосив, що така дія з боку Кремля вимагає негайного введення санкцій. І санкції – це єдина мова, яку розуміє президент Російської Федерації.
Він закликав до негайного проведення засідання Ради Європи з цього приводу.
“Рішення про визнання самопроголошених “республік” є остаточною відмовою від діалогу та кричущим порушенням міжнародного права.Це акт агресії проти України, який має відповідати чіткій відповіді у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку може зрозуміти Путін.Закликаю терміново провести засідання Ради Європи з цього приводу”, – переклад допису з польської мови.
- 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Нагадаємо, депутати законодавчого органу Російської Федерації Державної підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.
- Посольство США в Україні назвали голосування російських депутатів Держдуми за визнання незалежності самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” порушенням суверенітету України.