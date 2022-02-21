Про це він заявив на сторінці у Facebook.

Матеуш Моравецький назвав рішення про визнання незалежності ОРДЛО остаточною відмовою від діалогу та кричущим порушенням міжнародного права.

Він констатував, що це ніщо інше, як акт агресії проти України. Матеуш Моравецький наголосив, що така дія з боку Кремля вимагає негайного введення санкцій. І санкції – це єдина мова, яку розуміє президент Російської Федерації.

Він закликав до негайного проведення засідання Ради Європи з цього приводу.

“Рішення про визнання самопроголошених “республік” є остаточною відмовою від діалогу та кричущим порушенням міжнародного права.Це акт агресії проти України, який має відповідати чіткій відповіді у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку може зрозуміти Путін.Закликаю терміново провести засідання Ради Європи з цього приводу”, – переклад допису з польської мови.