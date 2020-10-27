Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборт.

Про це повідомляє RMF24.

Моравецький запевнив, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки знаходиться під загрозою. За його словами, це рішення стосується тільки “евгенічних причин” аборту.

“Я порекомендую всім жінкам пройти допологове обстеження. Дуже важливо враховувати розвиток дитини на якомога більш ранній стадії. Кожна дитина і кожна жінка є і буде предметом нашої великої турботи”, – сказав прем’єр.

Також він прокоментував протести, які проходять по всій країні з минулого четверга і закликав утримуватися від агресії.

“Сьогоднішні заворушення, ситуації, які є актами агресії, нападу, не повинні мати місця, ми будемо твердо боротися з ними, тому що вони порушують громадський порядок”, – сказав Моравецький.

Він звернувся до мовчазної більшості польських сімей і подякував їм за “душевний спокій”.