Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з іншими представниками української влади бере участь у міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лучано.

За словами глави уряду, за 4,5 місяці війни російські війська пошкодили найважливішу інфраструктуру — заводи, аеропорти, залізничні вокзали — та стерли з лиця землі житлові будинки, школи, лікарні, церкви та торгові центри. Крім цього, бомби продовжують падати і завдають нових збитків.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський попередив учасників конференції, що завдання відновлення країни буде “колосальним”.

“Це атака Росії на все, що представляє цінність для нас з вами. Тому відновлення України — це не локальний проєкт, не проєкт однієї нації, а спільне завдання всього демократичного світу”, – додав він.