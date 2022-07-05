Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з іншими представниками української влади бере участь у міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лучано.
За словами глави уряду, за 4,5 місяці війни російські війська пошкодили найважливішу інфраструктуру — заводи, аеропорти, залізничні вокзали — та стерли з лиця землі житлові будинки, школи, лікарні, церкви та торгові центри. Крім цього, бомби продовжують падати і завдають нових збитків.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський попередив учасників конференції, що завдання відновлення країни буде “колосальним”.
“Це атака Росії на все, що представляє цінність для нас з вами. Тому відновлення України — це не локальний проєкт, не проєкт однієї нації, а спільне завдання всього демократичного світу”, – додав він.
- Нагадаємо, влада України презентувала проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури Fast Recovery на конференції в Лугано.
- Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Також раніше повідомлялося, що Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.