Про це він повідомив у своєму Telegram.
“Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях”, — сказав Шмигаль.
Також він нагадав, що з червня Україні вдалося добитися, аби ЄС скасував усі мита та квоти на український експорт, з липня запрацював “транспортний безвіз”.
За його словами, український уряд продовжує активно імплементувати європейське законодавство і вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. Він запевнив, що до кінця року буде запроваджено “митний безвіз”, далі промисловий та цифровий.
Зокрема Шмигаль розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ витрати державного бюджету склали майже 1 трильйон гривень. Понад 40% бюджету пішли на потреби армії. Зараз до роботи повернулися більш як 80% українських підприємств, а понад 600 бізнесів переїхали у більш безпечні регіони нашої держави.
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