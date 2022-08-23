Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує бути повністю готовою для вступу в Європейський Союз.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях”, — сказав Шмигаль.

Також він нагадав, що з червня Україні вдалося добитися, аби ЄС скасував усі мита та квоти на український експорт, з липня запрацював “транспортний безвіз”.

За його словами, український уряд продовжує активно імплементувати європейське законодавство і вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. Він запевнив, що до кінця року буде запроваджено “митний безвіз”, далі промисловий та цифровий.

Зокрема Шмигаль розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ витрати державного бюджету склали майже 1 трильйон гривень. Понад 40% бюджету пішли на потреби армії. Зараз до роботи повернулися більш як 80% українських підприємств, а понад 600 бізнесів переїхали у більш безпечні регіони нашої держави.

В уряді планують працювати над нарощуванням експорту, збільшенням попиту на українську продукцію, диджиталізацією всіх процесів у взаємодії держави й бізнесу та проведенням опалювального сезону.

Український прем’єр сказав, що для післявоєнного відновлення України знадобиться $750 мільярдів. Після 8 років модернізації та оптимізації держави вдасться підвищити рівень освіти, медицини, економіки, інфраструктури та енергетики.