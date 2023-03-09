Про це повідомило НАЕК “Енергоатом“.
Остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою відключилася 03:53. За період окупації станція вшосте перейшла в режим блекауту. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.
“Звертаюся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму”, — зазначив прем’єр.
Інші атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6:30 енергоблоки видають в енергосистему 4700 МВт.
- У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
- Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.