Про це повідомило НАЕК “Енергоатом“.

Остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою відключилася 03:53. За період окупації станція вшосте перейшла в режим блекауту. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії.