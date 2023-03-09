Про це повідомило НАЕК “Енергоатом“.

Остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою відключилася 03:53. За період окупації станція вшосте перейшла в режим блекауту. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Звертаюся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму”, — зазначив прем’єр.

Інші атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6:30 енергоблоки видають в енергосистему 4700 МВт.