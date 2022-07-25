Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас. Це спричинило обурення серед опозиційних партій і низки європейських політиків.

Про це повідомила британська газета The Guardian.

Віктор Орбан заявив, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, “більше не є націями”.

“Ми (угорці, – ред.) не є змішаною расою… І ми не хочемо ставати змішаною расою”, – сказав Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини раніше робив подібні заяви. Нині їх назвали такими, що були сформульовані “в особливо різко ультраправих термінах”.

Також Орбан критикував західну військову підтримку України. Зокрема він сказав, що надання зброї продовжує війну.

“Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту… Те, що ми робимо, – це подовжуємо війну”, – сказав Орбан.