Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз занадто багато допомагає Україні у боротьбі з російською агресією. На думку угорського посадовця, це може призвести до того, що війна пошириться у країнах ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю Budapester Zeitung.

За словами Орбана, “героїчна” боротьба українців з російським агресором головним чином стала можливою лише завдяки “величезній підтримці з боку Європи”.

“Однак Європа зараз підтримує Україну таким чином, що наш континент втягується у спіраль ескалації. З кожним днем зростає небезпека, що війна перекинеться на країни ЄС”, – заявив очільник угорського уряду.

Як зауважив Орбан, санкції проти РФ, постачання Україні озброєння та тренування українських солдатів – це “надзвичайно небезпека спіраль”.

“Маленькими кроками ми все ближче і ближче підходимо до безпосередньої участі у війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо”, – сказав він.

Угорський прем’єр також порівняв дії НАТО та ЄС щодо України. На думку Віктора Орбана, НАТО діє набагато “обережніше та стриманіше”, адже очільник Альянсу заявив, що вони “не хочуть відігравати жодної ролі у війні”.

Натомість Євросоюз, який “не дозволяє країнам-членам вирішувати, як вони хочуть діяти в деталях”, додав Орбан, “наражається на набагато більшу небезпеку”.