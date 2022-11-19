Сьогодні, 19 листопада, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це президент України повідомив у Telegram.

“Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів”, – написав Володимир Зеленський.

А також наголосив, що з перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.

Зазначимо, що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив у понеділок, 14 листопада, що РФ стає “державою-ізгоєм”. У коментарях журналістам, які подорожували з ним на саміт G20 на Балі, Індонезія — перший після того, як РФ вдерлася в Україну в лютому, — Сунак наголосив, що це “показово”, що Путін не буде присутній на заході.

“Це показово, що Путіна немає. Росія стає державою-ізгоєм, і він не хоче взяти відповідальність за те, що робить” – пояснив прем’єр Великої Британії.

Коли його запитали, як він планує спілкуватися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на G20, Сунак зазначив, що збирається “скористатися можливістю, щоб однозначно засудити російську державу та Путіна за їхню огидну та незаконну війну”.