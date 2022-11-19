Про це президент України повідомив у Telegram.
“Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів”, – написав Володимир Зеленський.
А також наголосив, що з перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.
Зазначимо, що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив у понеділок, 14 листопада, що РФ стає “державою-ізгоєм”. У коментарях журналістам, які подорожували з ним на саміт G20 на Балі, Індонезія — перший після того, як РФ вдерлася в Україну в лютому, — Сунак наголосив, що це “показово”, що Путін не буде присутній на заході.
“Це показово, що Путіна немає. Росія стає державою-ізгоєм, і він не хоче взяти відповідальність за те, що робить” – пояснив прем’єр Великої Британії.
Коли його запитали, як він планує спілкуватися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на G20, Сунак зазначив, що збирається “скористатися можливістю, щоб однозначно засудити російську державу та Путіна за їхню огидну та незаконну війну”.
- Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що його обрали на цю посаду, аби “виправити помилки” його попередниці, Ліз Трасс. Він зауважив, що попереду будуть “важкі рішення”, оскільки він не має наміру залишити наступному поколінню розв’язувати проблему боргу.
- Масовані ракетні обстріли українських міст “свідчать лише про слабкість Путіна”, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у вівторок, 15 листопада, під час саміту G20 на Балі, Індонезія.