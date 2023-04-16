15 квітня на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди намагалися скоїти напад, але його охоронець відбив портфелем кинутий вибуховий пристрій.

Відео інциденту з’явилося у Twitter.

Фуміо Кісіда прибув до міста Вакаяма, де мав виступити у рибальському порту Сайкадзакі. Утім незадовго до початку пролунав вибух, а прем’єра евакуювали. Він не постраждав.

Очевидці розповіли, що перед тим, як полетів вибуховий пристрій він тримав срібний циліндр і робив рух рукою, наче запалюючи запальничку. Підозрюваного затримали. Ним виявився молодий чоловік у масці, передало NHK.

На відео потрапив момент, як охоронець помітив пристрій, що летить у бік Кісіди. Він його відбив портфелем та ногою, а потім одразу кинувся до прем’єра й відвів його убік, прикриваючи собою.

Після цього пристрій вибухнув, виникло сильно задимлення.

Приблизно через годину після інциденту Кісіда виступив у приміщенні залізничного вокзалу Вакаяма.