Відео інциденту з’явилося у Twitter.
Фуміо Кісіда прибув до міста Вакаяма, де мав виступити у рибальському порту Сайкадзакі. Утім незадовго до початку пролунав вибух, а прем’єра евакуювали. Він не постраждав.
Очевидці розповіли, що перед тим, як полетів вибуховий пристрій він тримав срібний циліндр і робив рух рукою, наче запалюючи запальничку. Підозрюваного затримали. Ним виявився молодий чоловік у масці, передало NHK.
На відео потрапив момент, як охоронець помітив пристрій, що летить у бік Кісіди. Він його відбив портфелем та ногою, а потім одразу кинувся до прем’єра й відвів його убік, прикриваючи собою.
このSPさん、良くやったと思うよ俺は。
「それが仕事」と言えばそれまでかもしれないが、なかなかの判断だよ。#岸田文雄#木村隆二pic.twitter.com/0kGzH7bUHE
— ANTIPA (@Anti_Payoque) April 15, 2023
Після цього пристрій вибухнув, виникло сильно задимлення.
Приблизно через годину після інциденту Кісіда виступив у приміщенні залізничного вокзалу Вакаяма.
- Документальний український фільм про війну режисера Ахтема Сеітаблаєва “Мирний-21” вийде в кінопрокат у Південній Кореї та Японії.
- Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.