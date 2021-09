Про це повідомляють канадська телерадіомовна корпорація CBC і британська телерадіокомпанія ВВС.

Трюдо повертався в свій автобус після відвідування пивоварні, коли в нього полетіли дрібні камінчики. Інцидент спровокували противники обов’язкової вакцинації після заяви прем’єра про те, що його політику не будуть визначати вимоги так званих “ворогів вакцинації”.

Зазначається, що внаслідок інциденту він не постраждав.

Виступаючи перед журналістами в літаку після мітингу Трюдо сказав, що, можливо, йому попали каменем в плече. Він також порівняв цей інцидент з тим, коли жінка кинула в нього гарбузове насіння в 2016 році.

Лідер опозиційної Консервативної партії Ерін О’Тул назвала інцидент “огидним”.

Плани Трюдо, який є лідером Ліберальної партії, з приводу вакцинації стали ключовим питанням перед виборами 20 вересня.

Минулого місяця уряд оголосив, що всі державні службовці, включаючи працівників в секторах, регульованих державою, таких як залізничний транспорт, повинні пройти вакцинацію до кінця жовтня, інакше вони ризикують втратити роботу.

Пасажири комерційних повітряних суден, круїзів і поїздів між провінціями також повинні пройти вакцинацію для поїздки.

У зв’язку з цим в Канаді спостерігається один з найвищих показників вакцинації проти COVID-19 в світі.

Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.

A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 7, 2021