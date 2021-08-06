Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Протестуючі зібралися в четвер, щоб продемонструвати протест проти планів влади вимагати вакцинацію проти COVID-19 більшості медичних працівників.
Гонсалвес йшов крізь натовп біля будівлі парламенту, коли його вдарили каменем по голові. На кадрах видно, як прем’єр-міністр стікав кров’ю, коли його відвезли з місця події.
Міністр фінансів заявив, що його відправили на Барбадос для проведення МРТ за рекомендацією медичного персоналу.
Сент-Вінсент і Гренадіни, розташований на півдні Карибського моря, складається з більш ніж 32 островів.
За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в країні зареєстровано 2298 випадків коронавірусу і 12 смертей. Наразі майже 9% населення пройшли повну вакцинацію.
- Раніше у Бразилії десятки тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.