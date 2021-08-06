Прем'єр-міністра острівної карибської країни Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфа Гонсалвеса поранили під час акцій протесту проти вакцинації.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Протестуючі зібралися в четвер, щоб продемонструвати протест проти планів влади вимагати вакцинацію проти COVID-19 більшості медичних працівників.

Гонсалвес йшов крізь натовп біля будівлі парламенту, коли його вдарили каменем по голові. На кадрах видно, як прем’єр-міністр стікав кров’ю, коли його відвезли з місця події.

Міністр фінансів заявив, що його відправили на Барбадос для проведення МРТ за рекомендацією медичного персоналу.

Сент-Вінсент і Гренадіни, розташований на півдні Карибського моря, складається з більш ніж 32 островів.

За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в країні зареєстровано 2298 випадків коронавірусу і 12 смертей. Наразі майже 9% населення пройшли повну вакцинацію.