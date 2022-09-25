Новим прем'єр-міністром Італії може стати Джорджія Мелоні за результатами парламентських виборів, які відбулися 25 вересня. Вона є лідером партії "Італійські брати", котру називають найбільш ультраправою з часів фашистської ери Беніто Муссоліні.

Про це повідомило CNN.

За даними екзит-полу Джорджія Мелоні може очолити уряд. Вона має намір стати першою жінкою прем’єр-міністром Італії. До її альянсу входять “Ліга” Маттео Сальвіні та “Форца Італія” Сільвіо Берлусконі.

Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

“Якщо екзит-поли підтвердяться, праві візьмуть контроль у критичний момент для економіки Італії та Європи, коли війна Росії проти України спричинить інфляцію та перевірить межі єдності Заходу проти Москви”, — додали у Politico.

Водночас лівий альянс має близько 25-29%, написало The Guardian. Поки інформація не підтверджена офіційними даними.

За даними Reuters, Джорджія Мелоні виступає за підтримку України. Вона пообіцяла не йти на невиправданий ризик в економіці, яка сильно постраждала від зростання цін.