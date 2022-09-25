Про це повідомило CNN.
За даними екзит-полу Джорджія Мелоні може очолити уряд. Вона має намір стати першою жінкою прем’єр-міністром Італії. До її альянсу входять “Ліга” Маттео Сальвіні та “Форца Італія” Сільвіо Берлусконі.
Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.
“Якщо екзит-поли підтвердяться, праві візьмуть контроль у критичний момент для економіки Італії та Європи, коли війна Росії проти України спричинить інфляцію та перевірить межі єдності Заходу проти Москви”, — додали у Politico.
Водночас лівий альянс має близько 25-29%, написало The Guardian. Поки інформація не підтверджена офіційними даними.
За даними Reuters, Джорджія Мелоні виступає за підтримку України. Вона пообіцяла не йти на невиправданий ризик в економіці, яка сильно постраждала від зростання цін.
- 14 липня Маріо Драгі заявив, що йде у відставку з посади прем’єр-міністра Італії.
- Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо заявив, що Італія сприятиме Україні у післявоєнному відновленні та виділить 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування територій України.
- 22 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні, який прибув з візитом до України.
- Після того, як РФ анексувала Крим у 2014 році й до повномасштабного вторгнення РФ в Україну експортні агентства й державні банки Німеччини, Франції, а також Італії надали російським енергетичним проєктам гарантій на суму понад 13 мільярдів доларів.