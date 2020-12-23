Сьогодні, 23 грудня, прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив про свою відставку і відставку уряду. За його словами, це необхідно для розпуску парламенту.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

“У цих умовах ми сьогодні обговорили, і я запропонував мою відставку і відставку уряду”, – сказав Кіку, зазначивши, що обговорить в президентом подальшу роботу уряду.

Тепер члени уряду будуть тимчасово виконувати обов’язки до призначення нового кабміну.

Видання зазначає, що президент Майя Санду, інавгурація якої відбудеться 24 грудня, запропонує свою кандидатуру на посаду прем’єра.

Якщо ж в парламенті офіційно з’явиться парламентська більшість, кандидата в прем’єри запропонують вони.

Чинний президент Ігор Додон підтвердив рішення уряду, заявивши, що кабмін подає у відставку не під тиском вотуму недовіри або протестів, а для того, щоб відкрити шлях до дострокових парламентських виборів.

Додон запевнив, що нинішній кабмін прийняв всі закони для забезпечення нормальної роботи держави, бюджетної і фінансової стабільності.

За його словами, жодному уряду не доводилося стикатися з такими складними проблемами одночасно – пандемією, посухою і економічною кризою.