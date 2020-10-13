Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.

Про це Моравецький написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, польський уряд працює в стабільному режимі.

“У зв’язку з контактом з людиною, яка заразилась COVID-19, згідно з усіма процедурами я відправляюсь на карантин”, – написав він.

До слова, з початку епідемії у Польщі підтверджено 135 тисяч випадків коронавірусу. 3,1 тисячі хворих не впоралися з хворобою та померли, а понад 82 тисяч поляків одужали.