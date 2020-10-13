Про це Моравецький написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, польський уряд працює в стабільному режимі.
“У зв’язку з контактом з людиною, яка заразилась COVID-19, згідно з усіма процедурами я відправляюсь на карантин”, – написав він.
До слова, з початку епідемії у Польщі підтверджено 135 тисяч випадків коронавірусу. 3,1 тисячі хворих не впоралися з хворобою та померли, а понад 82 тисяч поляків одужали.
- Раніше, 8 жовтня, глава Європейського парламенту Давид Сассолі пішов на карантин з огляду на підтверджений коронавірус у його підлеглого. Характерних симптомів інфікування у політика немає, проте самоізоляція є вимушеним заходом.
- 5 жовтня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію після того, як з’ясувалося, що вона контактувала із зараженою COVID-19 людиною.