Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко розкритикував Німеччину за її колишню політику у сфері енергетики. Він закликав розширити санкції проти РФ через бомбардування стратегічної інфраструктури в Україні.

Про це пише DW.

На полях саміту ЄС у Брюсселі 20 жовтня Моравецький зазначив, що цей теоретично дешевий російський газ “мав стати благословенням для німецької економіки, натомість став прокляттям для всієї Європи”.

За його словами, наразі всі країни можуть спостерігати це.

“Вони бачать фіаско німецької політики, німецько-російської політики”, – зазначив польський прем’єр.

Водночас він закликав розширювати санкції проти Москви за війну проти України. Для РФ мають бути наслідки за те, що вона завдає ударів стратегічній інфраструктурі та цивільному населенню в Україні, пояснив глава польського уряду.

Окрім цього, Моравецький висловив стурбованість тим, що Білорусь все більше перетворюється на військову базу для РФ, що загрожує безпеці всієї Європи, додавши, що Польща разом із країнами Балтії закликає розширити санкції, що діють проти РФ, на енергетичний та технологічний сектори, зокрема скасувати винятки для експорту обладнання, призначеного для використання у засобах масової інформації.

Щобільше, Польща та країни Балтії – Естонія Латвія та Литва – також закликають припинити співпрацю з РФ у сфері ядерної енергетики, заборонити імпорт російських алмазів і надалі не продавати нерухомість у ЄС громадянам РФ.