Про це повідомило польське видання Money.pl.

Матеуш Моравецький сказав у розмові з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, що Євросоюзу слід розпочати розробляти сьомий пакет санкцій через російську агресію проти України. Закрити “Півчний-потік-1” політик закликав до кінця 2022 року.

“Треба закрити цей газопровід, яким в інший бік, до Росії, тече струмінь грошей”, – заявив Моравецький.

Глава уряду Польщі підкреслив, що Захід недостатньо допомагає Україні. На його думку, не всі країні усвідомлюють “наскільки ключовими є події за східним кордоном Польщі”.

Матеуш Моравецький додав, що дехто хотів б відновити відносити з Росією як було до початку вторгнення в Україну. Але він вважає, що неможливо повернутися до стану, який був перед війною. Відновити мир вийде лише, коли російські солдати вийдуть з України і коли Україна розпочне відбудовуватися.

Санкції, які запровадили проти РФ, вже почали діяти. Проте через зростання цін на нафту і газ прибутки Росії зросли. Тому він польський прем’єр вважає, що європейські країни мають бути “рішучими і системними” у питаннях санкцій.