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Прем’єр повідомив, як відбуватиметься початок запровадження накопичувальної пенсії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що початок запровадження накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок держави.

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:46

Про це йшлося сьогодні на пресконференції.

За словами Шмигаля, відсутність в Україні накопичувальної пенсійної системи – це злочин.

“Протягом попередніх 30 років через бездіяльність влади Україна не отримала накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Власне, це одна з причин, чому сьогодні пенсія в Україні така, яка є, а не удвічі вища. Для того, щоб через 10-15 років українці могли мати достойну пенсію, сьогодні потрібно почати роботу із запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи”, – зазначив він.

Водночас прем’єр наголосив, що це складне питання, яке викликає багато дискусій, оскільки не всі країни змогли вдало її запровадити, були помилки.

“Але у нас є ідеї, ми дискутуємо. Тобто початок запровадження другого рівня буде за рахунок держави відбуватися, щоб люди звикли, зрозуміли і відчули довіру до цього рівня пенсійної системи”, – сказав він.

Шмигаль також додав, що важливо, аби люди відчули довіру до накопичувального рівня та пенсійної системи загалом. У подальшому, за його словами, в Україні має розвиватись також третій рівень пенсійної системи — добровільні внески, які частково вже реалізуються.

“У нас вже є декілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах. Це дуже важливо, адже запровадження накопичувальної пенсії вирішує дві речі: забезпечення достойної пенсії та великий інвестиційний ресурс. За 15 років державні й недержавні пенсійні фонди накопичують від 40 до 50 мільярдів доларів”, — резюмував він.

  • 2 червня цього року Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні.
  • Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що згідно з теперішньою солідарною пенсійною системою у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років людині повинна мати 35 років робочого стажу.
Теги: Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль, накопичувальна пенсія, пенсійна реформа, пенсія

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