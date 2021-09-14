Прем’єр повідомив, як відбуватиметься початок запровадження накопичувальної пенсії

Про це йшлося сьогодні на пресконференції.

За словами Шмигаля, відсутність в Україні накопичувальної пенсійної системи – це злочин.

“Протягом попередніх 30 років через бездіяльність влади Україна не отримала накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Власне, це одна з причин, чому сьогодні пенсія в Україні така, яка є, а не удвічі вища. Для того, щоб через 10-15 років українці могли мати достойну пенсію, сьогодні потрібно почати роботу із запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи”, – зазначив він.

Водночас прем’єр наголосив, що це складне питання, яке викликає багато дискусій, оскільки не всі країни змогли вдало її запровадити, були помилки.

“Але у нас є ідеї, ми дискутуємо. Тобто початок запровадження другого рівня буде за рахунок держави відбуватися, щоб люди звикли, зрозуміли і відчули довіру до цього рівня пенсійної системи”, – сказав він.

Шмигаль також додав, що важливо, аби люди відчули довіру до накопичувального рівня та пенсійної системи загалом. У подальшому, за його словами, в Україні має розвиватись також третій рівень пенсійної системи — добровільні внески, які частково вже реалізуються.

“У нас вже є декілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах. Це дуже важливо, адже запровадження накопичувальної пенсії вирішує дві речі: забезпечення достойної пенсії та великий інвестиційний ресурс. За 15 років державні й недержавні пенсійні фонди накопичують від 40 до 50 мільярдів доларів”, — резюмував він.