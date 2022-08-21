Про це повідомляє видання DW з посиланням на інтерв’ю Кречмера.

Він заявив, що Німеччині слід кинути на чашу терезів усі ресурси, які є в нашій країні. Якщо газу з РФ як перехідної технології вже немає, то потрібно користуватися власними ресурсами.

“Газ, отриманий шляхом фрекінгу, дав би можливість знизити залежність від Росії та світових ринків. Для електростанцій неважливо, отримують вони зріджений газ із США, трубопровідний газ із Росії або газ, отриманий шляхом фрекінгу з Німеччини. Відмінності величезні тільки в цінах”, – пояснив Кречмер.

Саксонський прем’єр-міністр попередив, що без використання власних ресурсів Німеччині не знизити високих цін на енергію. за його словами, це шлях, який ця країна не витримає. Ціни на енергоносії загрожують зруйнувати основи здорової економіки та соціального світу. Такі наслідки неприпустимі, наголосив він.

Кречмер зазначив, що потрібно шукати інші рішення, федеральний уряд має не керуватися ідеологією, а використовувати всі наявні потужності від бурого вугілля, водної енергії, біомаси та атомної енергії.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.

Наприкінці липня “Газпром” скоротив постачання газу ПП-1 до 20%.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

Гідравлічний розрив пласта (фрекінг) — це технологічний процес закачування рідкої суміші під тиском, достатнім для розкриття природних чи утворення штучних тріщин у продуктивному пласті (зазвичай зі щільних порід) із подальшим закачуванням рідини (на водній або вуглеводневій основі, кислотні розчини тощо) із розклинювачем або без нього для створення високої пропускної здатності з метою отримання припливу пластових флюїдів у свердловину після закінчення процесу.