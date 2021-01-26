Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що штрафи й пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть.

Про це Денис Шмигаль повідомив в ефірі програми “Свобода слова”.

Прем’єр-міністр зазначив: “По-перше, була встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого й до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє, після консультацій з Урядом і народними депутатами НКРЕКП ухвалила рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр”.

Крім того, Уряд разом з комітетом Верховної Ради ініціюватиме прийняття законопроєкту про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. За словами прем’єра, це забезпечить справедливість формування ціни на розподіл.

Голова Уряду наголосив, що штрафи та пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть.