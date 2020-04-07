Covid-19 Україна

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Прем’єр Шмигаль пояснив, навіщо носити маски

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому відвідувати громадські місця обов'язково потрібно в медичних масках.

Вівторок, 7 квітня 2020, 10:53

Про це він повідомив у Telegram.

​​”З 6 квітня в громадських місцях дозволено з’являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно?” – йдеться в повідомленні

За словами Шмигаля, приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

“Проте для східних країн носіння масок – це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії”, – резюмував прем’єр.

З 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Крім того, заборонено самовільно залишати місця обсервації / ізоляції.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

  • У Міністерстві охорони здоров’я України наполягають на необхідності “масочного режиму” під час спалаху коронавірусу COVID-19, оскільки він знижує ризик передачі захворювання.
Теги: Денис Шмыгаль, Коронавірус, маски, карантин

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