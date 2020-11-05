Covid-19 Україна

оновлено 05.11.2020 о 16:02

Всього:

430467(+9850)

Хворіють:

237761(+9850)

Вилікувались:

184782(+8378)

Померло:

7924(+193)

17:33 Етнічна українка Вікторія Спартц, яка потрапила до Конгресу США: Що про неї відомо?
17:23 Депутати зробили крок до запровадження компенсацій за затримку пенсій і зарплат
17:23 MONATIK, Lida Lee і NiNO випустили драйвовий кліп на трек «ритмоLOVE»
16:50 Порошенко вимагає протягом 72 годин відкрити «Феофанію» для прийому хворих на COVID-19
16:39 Нардепи попередньо схвалили законопроєкт щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації
16:36 Прем’єр Швеції пішов на самоізоляцію
Партнерський матеріал
16:11 Право спадкування: від кого вже сьогодні пенсіонер повинен отримувати допомогу
15:48 «Возз’єднання України та Росії»: Полякова і Кіркоров заспівали на концерті в Дубаї
15:40 Рада попередньо збільшила допомогу для дітей з тяжкими хворобами
14:58 До Палати представників Конгресу США вперше в історії обрали українку
14:48 У лікарні Черкас пацієнти, які одужали від COVID-19, вкрали пристрої для зволоження кисню
14:36 Засновників телеграм-каналу Nexta звинуватили в організації протестів у Білорусі
14:18 Рада зробила крок до створення Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції
14:12 В Україні лікарняний можуть закрити без негативного ПЛР-тесту на COVID-19, – Ляшко
14:03 Уряд Греції повертає локдаун на три тижні через COVID-19
13:50 У США не зафіксували іноземного втручання у вибори президента
13:34 У РФ вирішили узаконити довічну недоторканність для Путіна
Ексклюзив
13:18 Разумков і Стефанчук підписали зміни до закону про КСУ
13:11 У штабі Трампа висловили претензії до підрахунку голосів у чотирьох штатах
12:46 Є чотири умови: Кулеба пояснив проведення можливих виборів на окупованому Донбасі
11:59 Трамп скоротив розрив з Байденом в Аризоні
11:37 Незалежно від результатів виборів відносини між США і Україною не зміняться – МЗС
11:22 США охопили масові протести після виборів президента: фото і відео
11:13 У США вперше більш 100 тис. нових випадків зараження COVID-19 за добу
10:26 У Німеччині за добу коронавірусом заразилася рекордна кількість німців

Прем’єр Швеції пішов на самоізоляцію

У четвер, 5 листопада, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен самоізолювався через контакт із ймовірним хворим на коронавірус.

Четвер, 5 листопада 2020, 16:36

Про це повідомляє видання Reuters.

Політик заявив, що йде на карантин через те, що людина з його близького оточення контактувала з хворим на коронавірус.

За словами Левена, контактна особа отримала негативний тест на коронавірус, але це не означає, що вона не могла бути переносником хвороби. Лікар рекомендував політику та його дружині самоізолюватися.

“Я продовжую працювати дистанційно. Ми почуваємося добре і не маємо ніяких симптомів”, – зазначив прем’єр.

Також Левен закликав громадян Швеції берегти себе та працювати дистанційно, якщо є така можливість. Прем’єр нагадав, що епідеміологічна ситуація у Швеції напружена, тому людям із симптомами ГРВІ потрібно негайно мінімізувати контакти із зовнішнім світом.

  • Уряд Данії на чолі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксеном переходить на дистанційну роботу через те, що в міністра юстиції підтвердили коронавірус COVID-19.
  • Раніше повідомлялося, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус що пішов на карантин після того, як дізнався, що контактував з хворим на COVID-19.
Теги: Коронавірус, Левен, Швеція

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись