Прем’єр Швеції пішов на самоізоляцію

У четвер, 5 листопада, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен самоізолювався через контакт із ймовірним хворим на коронавірус.

Про це повідомляє видання Reuters.

Політик заявив, що йде на карантин через те, що людина з його близького оточення контактувала з хворим на коронавірус.

За словами Левена, контактна особа отримала негативний тест на коронавірус, але це не означає, що вона не могла бути переносником хвороби. Лікар рекомендував політику та його дружині самоізолюватися.

“Я продовжую працювати дистанційно. Ми почуваємося добре і не маємо ніяких симптомів”, – зазначив прем’єр.

Також Левен закликав громадян Швеції берегти себе та працювати дистанційно, якщо є така можливість. Прем’єр нагадав, що епідеміологічна ситуація у Швеції напружена, тому людям із симптомами ГРВІ потрібно негайно мінімізувати контакти із зовнішнім світом.

Уряд Данії на чолі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксеном переходить на дистанційну роботу через те, що в міністра юстиції підтвердили коронавірус COVID-19.