Про це повідомляє словацька щоденна газета Nový Čas.
“Напередодні Святого тижня, який ми відзначаємо як символ страждань, жертовності та прощення, я вирішив зробити жест вибачення людям, які політично вимагали моєї відставки з поста прем’єр-міністра”, – сказав він на пресконференції.
Матович заявив, що відмовляється від усіх попередніх варіантів своєї відставки, якої вимагають інші члени керівної словацької коаліції, і запропонував своєму соратнику по партії “Звичайні люди” міністру фінансів Едуарду Хегеру помінятися посадами.
Хегер вже підтвердив готовність обійняти посаду прем’єра.
Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”, яка ще не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів. Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.
У чотирьохпартійній правлячій коаліції почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що покинуть уряд, якщо не відбудеться перестановка в кабінеті міністрів і Матович не покине пост.
За останні 10 днів шість міністрів подали у відставку, щоб змусити самого Матовича діяти. Також після того, як голова партії “Свобода і солідарність” Річард Сулік пішов у відставку з поста міністра економіки, вся партія покинула уряд.
Матович заявив, що більше не буде вимагати, щоб його партнери по коаліції виконували будь-які ультиматуми, які він поставив для своєї відставки тиждень тому. В їхнє число входила умова, що Сулік не повернеться в уряд.
- Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.
- У четвер, 4 березня, Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.
- 12 березня міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі критики суспільства та парламентаріїв після закупівлі російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”.
- 22 березня Матович заявив, що готовий піти у відставку.