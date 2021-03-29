Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив у неділю, що піде у відставку на тлі політичної кризи, викликаної покупкою російської COVID-вакцини "Супутник V".

Про це повідомляє словацька щоденна газета Nový Čas.

“Напередодні Святого тижня, який ми відзначаємо як символ страждань, жертовності та прощення, я вирішив зробити жест вибачення людям, які політично вимагали моєї відставки з поста прем’єр-міністра”, – сказав він на пресконференції.

Матович заявив, що відмовляється від усіх попередніх варіантів своєї відставки, якої вимагають інші члени керівної словацької коаліції, і запропонував своєму соратнику по партії “Звичайні люди” міністру фінансів Едуарду Хегеру помінятися посадами.

Хегер вже підтвердив готовність обійняти посаду прем’єра.

Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”, яка ще не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів. Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

У чотирьохпартійній правлячій коаліції почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що покинуть уряд, якщо не відбудеться перестановка в кабінеті міністрів і Матович не покине пост.

За останні 10 днів шість міністрів подали у відставку, щоб змусити самого Матовича діяти. Також після того, як голова партії “Свобода і солідарність” Річард Сулік пішов у відставку з поста міністра економіки, вся партія покинула уряд.

Матович заявив, що більше не буде вимагати, щоб його партнери по коаліції виконували будь-які ультиматуми, які він поставив для своєї відставки тиждень тому. В їхнє число входила умова, що Сулік не повернеться в уряд.