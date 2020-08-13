Про це йшлося на його спільній пресконференції із держсекретарем США Майком Помпео.

“Я думаю, що єдиним мирним рішенням кризи в Білорусі є повторне проведення виборів в умовах сильної присутності міжнародних спостерігачів”, — сказав Янша.

Своєю чергою Помпео погодився із цією позицією Янша.

“І ЄС, і США поділяють однакове занепокоєння щодо того, що відбулося і відбувається в Білорусі. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо разом працювати у цьому напрямі, який, я вважаю, буде найкращим для людей у Білорусі”, — сказав він.

На відео з 23 хвилини

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.