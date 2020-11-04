Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша завчасно привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США до завершення підрахунку голосів.

Про це він написав у Twitter.

“Абсолютно ясно, що американський народ обрав Дональда Трампа та Майка Пенса ще на 4 роки. Більше затримок і фактів заперечення від мейнстрімових ЗМІ додають до остаточного тріумфу президента. Вітаю республіканську партію з сильними результатами по всій країні”, – написав він.