Про це він написав у Twitter.
“Абсолютно ясно, що американський народ обрав Дональда Трампа та Майка Пенса ще на 4 роки. Більше затримок і фактів заперечення від мейнстрімових ЗМІ додають до остаточного тріумфу президента. Вітаю республіканську партію з сильними результатами по всій країні”, – написав він.
- Сьогодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Як проходить голосування читайте в матеріалі #Букв.