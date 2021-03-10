Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорошив у бік журналістів антисептик після запитань про можливі кадрові перестановки в уряді.

Про це інформує агентство Reuters.

Інцидент стався під час пресконференції політика у вівторок, 9 березня.

Минулого тижня у країні були заарештовані троє міністрів за участь у перевороті сім років тому.

У зв’язку із цим журналісти запитали у прем’єра про список потенційних кандидатів на вакантні посади в уряді.

Подібні запитання роздратували його.

“Є що ще запитати? Не знаю, не бачив. Хіба це не те, що прем’єр-міністр повинен знати в першу чергу?” – заявив він біля трибуни.

Після цього Прают Чан-Оча перервав пресконференцію, взяв пляшечку із засобом для дезінфекції рук, підійшов до журналістів и розпорошив на них антисептик.

Згодом камери зафіксували, як він роздратовано спілкувався з тією ж групою журналістів.

Thai prime minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avert answering questions on the latest cabinet pic.twitter.com/nZyMgcou58 — Reuters (@Reuters) March 9, 2021

Як відомо, Прают Чан-Оча очолив військовий переворот у Таїланді у травні 2014 року. На той момент він був командувачем Королівською армією Таїланду.

Перевороту передувало запровадження у всій країні воєнного стану для “підтримки законності та порядку” після антиурядових протестів, внаслідок яких загинули близько 30 людей та сотні отримали поранення.

У тому ж році він був обраний прем’єром. Прают Чан-Оча відомий своїми нападками на журналістів.