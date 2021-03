Про це інформує агентство Reuters.

Інцидент стався під час пресконференції політика у вівторок, 9 березня.

Минулого тижня у країні були заарештовані троє міністрів за участь у перевороті сім років тому.

У зв’язку із цим журналісти запитали у прем’єра про список потенційних кандидатів на вакантні посади в уряді.

Подібні запитання роздратували його.

“Є що ще запитати? Не знаю, не бачив. Хіба це не те, що прем’єр-міністр повинен знати в першу чергу?” – заявив він біля трибуни.

Після цього Прают Чан-Оча перервав пресконференцію, взяв пляшечку із засобом для дезінфекції рук, підійшов до журналістів и розпорошив на них антисептик.

Згодом камери зафіксували, як він роздратовано спілкувався з тією ж групою журналістів.

Thai prime minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avert answering questions on the latest cabinet pic.twitter.com/nZyMgcou58

— Reuters (@Reuters) March 9, 2021