У Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну "нічийною землею".

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.

Він написав, що під час спілкування із журналістами прем’єр порівняв Україну з Афганістаном і назвав її “нічийною землею”.

“Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами”, — зазначив він.

За словами Ніколенко, що МЗС України викличуть посла Угорщини “для відвертої розмови”, а українська сторона залишає за собою право “вжиття й інших заходів реагування”.

Також Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою. “Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут. Економічно, політично та з точки зору безпеки. Було б величезною помилкою застосовувати ще один пакет санкцій”, – написав він.