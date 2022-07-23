Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має ухвалити нову стратегію щодо війни в Україні, оскільки санкції проти РФ не працюють. Водночас у міністерстві закордонних справ України вважають тези прем'єра класичним прикладом російської пропаганди та запевняють, що постачання зброї рятує життя українців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Орбана під час його виступу в Румунії та речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він сказав, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох стовпах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять Росію і дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і світ вишикується в чергу на підтримку Європи: “Необхідна нова стратегія, зосереджена на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції…замість перемоги у війні”, — заявив Орбан.

Втім, на думку Орбана, ця стратегія, зазнала невдачі. Він пояснив це тим, що уряди в Європі падають як доміно, а ціни на енергоносії зростають. Він повторив, що Угорщина – член НАТО – залишиться осторонь війни в Україні.

Згодом у МЗС запевнили, що санкції ефективні, адже вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України: Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції й зброя були неефективні, в Кремлі не залучали б шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити”, — написав Ніколенко.

За його словами, без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини: “Санкції не похитнули Росію — класичний приклад російської пропаганди”, — зауважив речник МЗС.